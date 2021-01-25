В прокуратуре Кировского района ответят на вопросы томичей по расселению из аварийного жилья

Для тысяч жителей региона проблема переезда из старых развалюх в новое жилье стоит весьма остро.

В предстоящие вторник, среду и четверг, с 26 по 28 января, с 14:00 до 17:00 часов в прокуратуре Кировского района Томска будет работать «горячая линия», посвященная вопросам расселения граждан из аварийного жилья.

По телефону 53-26-45 граждане могут сообщить сведения о нарушениях закона в указанной сфере и получить необходимую правовую консультацию, сообщается на сайте областной прокуратуры. По поступившим обращениям будут организованы проверки, а при наличии оснований - приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, что по национальному проекту «Жилье и городская среда» в регионе продолжается расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По данным обладминистрации, в шестилетнюю программу (до 2024 года) вошли Асиновский, Чаинский, Каргасокский, Томский районы и Томск. Всего на реализацию программы в консолидированном бюджете предусмотрено свыше 5 млрд рублей.

В 2021-м по нацпроекту расселению из «аварийки» подлежит 277 квартир в Томске. Ожидается, что это позволит улучшить жилищные условия для 837 человек. Из федерального и областного бюджетов планируется направить на расселение более 490 млн рублей.