Татьянин день: практически все мероприятия для томичей пройдут онлайн

Татьянин день изначально праздновался как день рождения Московского университета, но позднее стал праздником всех студентов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня, 25 января, образовательные учреждения Томска подготовили для студентов праздничные мероприятия, но из-за пандемии коронавируса практически все они пройдут в онлайн-формате. Также студенческую молодежь поздравили губернатор региона Сергей Жвачкин и председатель Законодательной думы Оксана Козловская, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– У нас в Томске, в студенческой столице России, Татьянин день – действительно общенародный праздник. Больше 140 лет университетское сообщество задает тон развитию Томска. Поздравляем вас с Татьяниным днем! Желаем вам вовремя и успешно сданных сессий, реализации планов и исполнения заветных желаний в нашем замечательном городе, который дает вам путевку в жизнь! – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 10:00 в техникумах области откроется научно-практическая студенческая конференция «Профессионал XXI века: настоящее, будущее». В ней примут участие почти 900 человек.

Университеты также подготовили праздничные мероприятия. В главном корпусе ТГПУ состоится ежегодная выставка картин выпускников и студентов вуза, а также мастер-классы – все это можно будет посмотреть в онлайн формате. В 12:00 на странице вуза в соцсети «ВКонтакте» пройдет акция «Шарж в Татьянин день»: студентка будет рисовать шаржи всем желающим, приславшим свое фото в группу.

В ТПУ сегодня откроется интернациональный клуб для иностранных студентов «International Students Union-TPU», пройдут несколько онлайн мероприятий. Для студентов ТГАСУ также дистанционно организованы розыгрыши и викторины.

В 19:00 в ТГУ состоится первый городской поэтический «Маяковский баттл». Преподаватели, студенты, абитуриенты и выпускники будут сражаться в конкурсном прочтении стихотворений Сергея Есения и Владимира Маяковского.

Добавим, что в Томской области в шести госуниверситетах, одном частном вузе и трех филиалах иногородних вузов обучается 58,3 тыс. студентов. 25,8 тыс. человек учатся в колледжах и техникумах.