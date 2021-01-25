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Общество

Татьянин день: практически все мероприятия для томичей пройдут онлайн

Студенты сегодня отмечают свой праздник
Ксения ГОРЮНОВА
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Татьянин день изначально праздновался как день рождения Московского университета, но позднее стал праздником всех студентов.

Татьянин день изначально праздновался как день рождения Московского университета, но позднее стал праздником всех студентов.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня, 25 января, образовательные учреждения Томска подготовили для студентов праздничные мероприятия, но из-за пандемии коронавируса практически все они пройдут в онлайн-формате. Также студенческую молодежь поздравили губернатор региона Сергей Жвачкин и председатель Законодательной думы Оксана Козловская, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– У нас в Томске, в студенческой столице России, Татьянин день – действительно общенародный праздник. Больше 140 лет университетское сообщество задает тон развитию Томска. Поздравляем вас с Татьяниным днем! Желаем вам вовремя и успешно сданных сессий, реализации планов и исполнения заветных желаний в нашем замечательном городе, который дает вам путевку в жизнь! – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 10:00 в техникумах области откроется научно-практическая студенческая конференция «Профессионал XXI века: настоящее, будущее». В ней примут участие почти 900 человек.

Университеты также подготовили праздничные мероприятия. В главном корпусе ТГПУ состоится ежегодная выставка картин выпускников и студентов вуза, а также мастер-классы – все это можно будет посмотреть в онлайн формате. В 12:00 на странице вуза в соцсети «ВКонтакте» пройдет акция «Шарж в Татьянин день»: студентка будет рисовать шаржи всем желающим, приславшим свое фото в группу.

В ТПУ сегодня откроется интернациональный клуб для иностранных студентов «International Students Union-TPU», пройдут несколько онлайн мероприятий. Для студентов ТГАСУ также дистанционно организованы розыгрыши и викторины.

В 19:00 в ТГУ состоится первый городской поэтический «Маяковский баттл». Преподаватели, студенты, абитуриенты и выпускники будут сражаться в конкурсном прочтении стихотворений Сергея Есения и Владимира Маяковского.

Добавим, что в Томской области в шести госуниверситетах, одном частном вузе и трех филиалах иногородних вузов обучается 58,3 тыс. студентов. 25,8 тыс. человек учатся в колледжах и техникумах.