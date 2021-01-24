Томский автовокзал отменил несколько автобусных рейсов на ближайшие два дня

Напомним, синоптики прогнозировали похолодание в Томской области 23-27 января.

В связи с плохими погодными условиями томский автовокзал отменил несколько рейсов на 24 и 25 января 2021 года. Автобусы не поедут как в населенные пункты по региону, так и в соседние области: Кемеровскую и Новосибирскую, сообщается на сайте автовокзала.

Так, 24 января отменены маршруты до Нарги в 08:45 и 15:30, в с. Подгорное в 10:00, с. Бакчар в 14:00 и 19:00. Также не состоятся рейсы Томск-Колпашево в 14:10, Томск-Кривошеино в 17:45 и Томск-Молчаново в 18:20. Автобусные рейсы до аэропорта Толмачево на 16:35 и до Новокузнецка на 22:00 тоже отменены.

25 января томичи не смогут уехать до Асино в 07:10, Нарги в 08:45 и 15:30, Подгорного в 10:00. Также не состоятся рейсы Томск-Кривошеино в 14:00 и 17:45, Томск-Молчаново в 18:20, Томск-Колпашево в 16:10 и Томск-Бакчар в 14:00 и 19:00. Отменены несколько автобусов до аэропорта Толмачево в 6:40 и до Новосибирска: на 13:55, 14:50, 17:10 и 18:00.