Коронавирус в Томске: +110 новых случаев заражения

В России за последние сутки выявлено 21 127 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 24 января, в Томской области выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 27 529 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 21 127 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 491 пациент скончался, 22 445 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 719 400 человек, 69 462 скончались, 3 131 760 выздоровели.