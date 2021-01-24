Беспилотники регулярно начнут перевозить медицинские грузы по Томской области

Беспилотники будут использоваться только в тех случаях, когда доставка другими видами транспорта невозможна.

В 2021 году Томская область продолжит работу по созданию экспериментального правового режима для тестирования доставки грузов беспилотниками в рамках проекта «Тайга». Вице-губернатор уточнил, что в этом году перевозка медицинских грузов такими летательными аппаратами может начаться на регулярной основе, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Мы просчитываем себестоимость полетов. Важно, чтобы это было в разы выгоднее, чем перевозки вертолетами и самолетами. Однозначно такой вариант доставки медицинских грузов мы будем использовать в те периоды, когда другими видами транспорта это сделать невозможно, – приводятся в сообщении слова замгубернатора Томской области по экономике Андрея Антонова.

Уточняется, что сейчас администрация региона прорабатывает потенциальные маршруты с Колпашевским и Александровским районами. Беспилотники могут доставлять грузы массой более 50 кг для предприятий в Каргасокском, Парабельском и Александровском районах.

– Сейчас мы активно взаимодействуем по этой теме с Минэкономразвития и Минтрансом РФ. В июне планируем предоставить в правительство весь пакет документов для запуска экспериментального режима, а к 2023 году разработать режим применения грузовых беспилотников не только для нашего региона, но и для страны в целом, – сообщил Андрей Антонов.

Напомним, в ноябре 2020 года в Колпашевском районе прошел успешный эксперимент по доставке медицинских грузов беспилотниками.