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«Без срока давности»: юные томичи могут принять участие во всероссийском конкурсе сочинений

Его цель – сохранение и увековечение памяти о ВОВ
Ксения ГОРЮНОВА
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Учредителем конкурса выступает Минпросвещения, региональный этап проводит департамент общего образования Томской области.

Учредителем конкурса выступает Минпросвещения, региональный этап проводит департамент общего образования Томской области.

Региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» проводится в заочном формате с 18 января по 1 марта 2021 года. Участвовать могут школьники 5-11 классов. В работах предлагается рассмотреть вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне.

Сочинения можно представить в разных жанрах: рассказ, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, заочная экскурсия, рецензия.

Участники в своих работах могут обратить внимание на события ВОВ в истории Томской области, на создание мемориалов или музеев, творчество писателей-фронтовиков, военную музыку и фильмы, поисковые отряды и участие молодежи по сохранению памяти, а также рассказать историю своей семьи в военные годы или биографию солдат и работников тыла.

Заявки и сочинения принимаются до 1 марта 2021 на адрес эл. почты bdavnosti@yandex.ru с темой письма «Без срока давности». Итоги появятся не позднее 16 числа. Три лучших работы в своих возрастных группах будут направлены организаторами для участия во всероссийском этапе конкурса, который проводится с 16 марта по 15 апреля 2021 года.