«Без срока давности»: юные томичи могут принять участие во всероссийском конкурсе сочинений

Учредителем конкурса выступает Минпросвещения, региональный этап проводит департамент общего образования Томской области.

Региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» проводится в заочном формате с 18 января по 1 марта 2021 года. Участвовать могут школьники 5-11 классов. В работах предлагается рассмотреть вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне.

Сочинения можно представить в разных жанрах: рассказ, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, заочная экскурсия, рецензия.

Участники в своих работах могут обратить внимание на события ВОВ в истории Томской области, на создание мемориалов или музеев, творчество писателей-фронтовиков, военную музыку и фильмы, поисковые отряды и участие молодежи по сохранению памяти, а также рассказать историю своей семьи в военные годы или биографию солдат и работников тыла.

Заявки и сочинения принимаются до 1 марта 2021 на адрес эл. почты bdavnosti@yandex.ru с темой письма «Без срока давности». Итоги появятся не позднее 16 числа. Три лучших работы в своих возрастных группах будут направлены организаторами для участия во всероссийском этапе конкурса, который проводится с 16 марта по 15 апреля 2021 года.