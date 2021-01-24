Томичам на заметку: Минздрав предупреждает о риске заражения COVID-19 после массовых акций

Понятно, что большое скопление народа увеличивает опасность передачи коронавирусной инфекции. Фото: Ксения Высотина

Проведение массовых акций может привести к росту числа заражений коронавирусной инфекцией из-за отсутствия социальной дистанции и масок, а также несоблюдения правил профилактики COVID-19. Такое мнение высказали в разговоре с ТАСС в субботу главные внештатные специалисты Минздрава России.

– Мы как врачи с беспокойством оцениваем и воспринимаем эту информацию о массовых акциях, поскольку все это связано, конечно, с пандемией, с эпидемиологической ситуацией. У нас сейчас все-таки наметилась положительная тенденция [по коронавирусу], мы очень много для этого сделали. Мы много говорили о тех профилактических мерах – это социальная дистанция, маски, как можно меньше контактов, но понятно, что массовые акции не предполагают соблюдения этих правил, поэтому, конечно, такие мероприятия ставят под угрозу наши завоевания и положительную тенденцию, – приводит ТАСС слова Оксаны Драпкиной, главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России.

Главный терапевт подчеркнула: для того чтобы положительная тенденция окрепла, необходимо приложить максимальные усилия для недопущения распространения инфекции. По ее мнению, сознательное нарушение и игнорирование санитарно-эпидемиологических требований и профилактических мероприятий может негативно сказаться на динамике по числу заболевших.