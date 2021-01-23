111 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

С каждым днем заболевших в регионе становится все меньше.

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 111 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 24 421, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 115 новых случаев заболевания.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 53,5 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.