Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

111 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 24 421 человек
Анна Гассельбах
КомментироватьОставить комментарий
С каждым днем заболевших в регионе становится все меньше.

С каждым днем заболевших в регионе становится все меньше.

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 111 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 24 421, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 115 новых случаев заболевания.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 53,5 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.