Коронавирус в Томске: + 115 новых случаев заражения

Летальных исходов не зафиксировано.

Сегодня, 23 января, в Томской области выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 27 419 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 20 921 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 559 пациентов скончались, 27 779 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 698 273 человек, 68 971 скончались, 3 109 315 выздоровели.