На незаконный митинг вышло несколько сотен томичей

За 15 минут площадь заполонили жители города и сотрудники правоохранительных органов. Фото: Ксения Высотина

В субботу по всей России проходят несанкционированные акции в поддержку задержанного в Москве Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что власти Томска не дали разрешения митингу. Замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных прокомментировал ситуацию в соцсетях, сказав, что уведомление о проведении этого мероприятия было подано слишком поздно и если оно состоится, то будет признано незаконным.

В связи с тем, что в Интернете и социальных сетях продолжались распространяться призывы к участию в незаконной акции, полиция предупредила томичей, что за попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться, как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

«Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка", - говорится в сообщении.

Тем не менее сегодня несколько сотен томичей вышли на стихийный митинг. По сообщениям нашего корреспондента, за 15 минут площадь Новособорную заполонили жители города и сотрудники правоохранительных органов. Люди выкрикивали лозунги и скандировали речевки. Полицейские пытались объяснить, что акция несанкционирована и нужно разойтись.

В итоге томичи продолжили свое шествие вдоль проспекта Ленина под присмотром правоохранительных органов. В районе площади Ленина был задержан томич, по словам очевидцев, он был в алкогольном опьянении, и полиция увела его "под ручки".

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина