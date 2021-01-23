В Томской области открылся новый детский сад

Сейчас сотрудники детского сада и их подопечные обживают новое место. Фото: Мария ЛЕНЦ

Детский сад «Колокольчик» открылся в Кожевниковском районе после капитального ремонта, которого в учреждении не было порядка 40 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Детское учреждение рассчитано на 145 мест. В здании полностью заменили кровлю, водопровод и систему отопления, закупили новое оборудование. Сейчас сотрудники детского сада и их подопечные обживают новое место.

Кроме того, в Кожевниково завершилось строительство нового корпуса детского сада «Солнышко». Еще 2 типовых дошкольных учреждения на 145 мест построили в Зырянском и Шегарском районах.

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» создано 5 детских садов вместимостью 935 мест (из них 290 – ясельных мест) в Зырянском, Кожевниковском, Шегарских районах, а также в Южных воротах и Северном парке города Томска.