«Моментальный заем»: в Томской области мужчина ограбил кредитную организацию

Нападавший неоднократно был судим за мошенничество, кражи, грабеж, незаконный оборот наркотических средств и за оскорбление представителя власти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Стрежевом неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая ножом, похитил денежные средства компании моментальных займов в размере более 30 тысяч рублей и два сотовых телефона, сообщила пресс-служба МВД «Стрежевское».

На место происшествия прибыли полицейские, в том числе и кинолог со служебно-розыскной собакой. Женщина дала описание нападавшего: высокий, в черной куртке с капюшоном, джинсах, на лице медицинская маска, на руках перчатки. После чего было принято решение о применении служебной собаки по следу.

Просматривая записи с камер видеонаблюдения, полицейские заметили, что накануне в офис приходил мужчина, на котором была надета кофта, очень похожая на ту, в который был подозреваемый. Установив адрес проживания мужчины, они направились к его дому. Туда же кинолога привела и служебно-розыскная собака.

В квартире задержали 50-летнего жителя города Стрежевого и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Ранее нападавший неоднократно привлекался к уголовной ответственности: был судим за мошенничество, кражи, грабеж, незаконный оборот наркотических средств и за оскорбление представителя власти.

В ходе обыска в квартире изъяли похищенное имущество и денежные средства. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.