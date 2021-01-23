Акция милосердия: томичи собрали вещи для нуждающихся семей

Томичи принесли не только вещи, но и домашнюю утварь и бытовую технику. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Женские организации Томска провели очередную Акцию милосердия, посылом к ней стало обращение многодетной семьи из села Могочино, сообщает пресс-служба мэрии.

Был объявлен сбор теплых вещей – детских и взрослых, игрушек, книжек, школьной канцелярии и спортивного инвентаря, а также продуктов питания.

Томичи принесли не только вещи, но и домашнюю утварь и бытовую технику. Поскольку собранного оказалось много, было решено излишки направить на гуманитарный склад при томской Епархии, курирующей порядка 1000 нуждающихся семей, в том числе более 10 семей погорельцев.

Акция была проведена с помощью томских женских организаций: координационный Совет женщин при мэре Томска, женский Клуб саморазвития «Настоящая Я» и «Салон дареных вещей».

В декабре 2020 года уже проходила Акция милосердия – собранные вещи были отправлены в помощь женскому приюту, работающему при муниципальном Центре «Семья».