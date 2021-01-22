Более 30 улиц Кировского и Советского районов остались без холодной воды

Запасайтесь водой.

22 января в связи с аварийными работами на водопроводных сетях введено ограничение холодного водоснабжения до 22:00, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Холодная вода будет отсутствовать по ул. Елизаровых, ул. Енисейская, ул. Заречная 5-ая, ул. Кулагина, ул. Кулева, пер. Курский, ул. Алтайская, ул. Герцена, уд. Лебедева, ул. Ленина, ул. Л.Толстого, пер. Марийнский, ул. Мокрушина, ул. Нахимова, ул. Новгородская, ул. Олега Кошевого, ул. Сибирская, ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Смоленский, ул. Совхозная, ул. Тверская, ул. Тальниковая, ул. Травяная, ул. Трамвайная, ул. Фрунзе, пер. Фруктовый, ул. Чкалова, ул. Шевченко, ул. Кирова, пр- т Комсомольский, ул. Колхозная.

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