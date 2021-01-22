За участие в незаконных акциях 23 января МВД пообещало привлекать томичей к ответственности

Ранее активистам томского штаба Алексея Навального вручили предостережение об участии в митинге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с распространением в СМИ, Интернете и социальных сетях призывов к участию в акциях 23 января 2021 года, которые ранее признали незаконными, УМВД Томска предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться, как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка", - говорится в сообщении.

Также полиция призывает томичей не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях.