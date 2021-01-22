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Коронавирус Covid-19

116 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 24 310 человек
Анна Захарова
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За последние сутки от новой коронавирусной инфекции выздоровело еще 116 жителей Томской области.

За последние сутки от новой коронавирусной инфекции выздоровело еще 116 жителей Томской области.

Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 116 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 24 310, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент свободно 53,4% мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 205 новых случаев заболевания и шест смертей от COVID-19.