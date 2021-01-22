Коронавирус унес жизни еще шести жителей Томской области

Еще шесть человек умерли от новой коронавирусной инфекции за последние сутки в Томской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 22 января, стало известно о смерти еще шести жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 251 человека, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

"Томская область – 251 человек умер, из них шесть за последние сутки, — говорится в сообщении.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемия сердца и головного мозга, хроническая болезнь почек, инсульт, инфаркт, онкологическое заболевание.

Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 105 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период в Томской области установлены 27 304 заражений COVID-19, выздоровевших 24 310, умерших 251.