Коронавирус в Томске: + 105 новых случаев заражения

За последние сутки в Томской области обнаружено 105 новых случаев заражения COVID-19

Сегодня, 22 января, в Томской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 27 304 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 21 513 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 580 пациентов скончались, 27 318 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 677 352 человек, 68 412 скончались, 3 081 536 выздоровели.