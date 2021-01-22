Похолодание в Томске: коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности

Томичам советуют как можно дольше находится в теплых помещениях, а также воздержаться от дальних поездок. Фото: Ксения Высотина

Во время совещания и.о. мэра Томска Михаил Ратнер обратил внимание на необходимость усилить дежурства спецтехники и бригад в условиях похолодания, а также проверить техническую готовность и контролировать работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о похолодании в Томской области. С 23 по 27 января в регионе ожидается температура воздуха -35°С и ниже, местами с сильными морозами до -40°С.

– В распоряжении коммунальных служб Томска имеется необходимая техника и оборудование, чтобы обеспечить бесперебойную подачу ресурсов населению при неблагоприятной погоде, опыт работы в экстремальных условиях есть. Но нельзя терять бдительность, нужно проверить техническую готовность и работоспособность резервных источников питания, усилить дежурство аварийных бригад, контроль за работой общественного транспорта, соблюдением перевозчиками интервалов движения, – отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Также отмечается, что специалисты повысили температуру теплоносителей, а управляющие компании и руководство ТСЖ составили график дежурств на случай возникновения аварийных ситуаций. Томичи в случае ЧС могут обращаться в «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005, кроме того, номера всех экстренных служб можно посмотреть на сайте мэрии.

Власти советуют воздержаться от дальних поездок и по возможности находиться в помещении. Если у кого-то все же случилось обморожение, то пострадавшего нужно как можно скорее доставить в теплое место и вызвать скорую помощь.