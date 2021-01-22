Прокуратура Томска проверит информацию об обрушении потолка в доме на Комсомольском

Потолок рухнул в двухэтажном жилом доме старой постройки.

Прокуратура Советского района города Томска приступила к проверке информации о частичном обрушении потолочного перекрытия в квартире жилого дома №67а на проспекте Комсомольский. Ранее жильцы хотели признать его аварийным, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Добавляется, что суд установил: отказ специальной комиссии в признании этого жилого дома аварийным и подлежащим расселению – незаконно. В декабре 2020 года решение вступило в силу.

– В этой связи прокуратура Советского района г. Томска проверит исполнение законодательства при решении вопросов содержания дома, а также даст оценку действиям администрации района и управляющей компании по локализации аварийной ситуации и обеспечению безопасности лиц, проживающих в данном жилом доме, – говорится в сообщении.