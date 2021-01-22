В Томской области задержан мужчина по подозрению в убийстве пропавшего односельчанина

Сотрудники МВД и следователи СУ СКР по Томской области установили лицо, подозреваемое в совершении преступления.

Местный житель села Молчаново задержан по подозрению в убийстве односельчанина, числящегося пропавшим без вести. Он уже дал признательные показания, расследование уголовного дела (по ч. 1 ст. 105 УК РФ) продолжается, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Томской области.

По предварительным данным, 39-летний житель с. Молчаново ушел из дома 16 ноября. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно, позже было обнаружено тело мужчины.

– 21 января 2021 подозреваемый был задержан. Он дал признательные показания, которые подтвердил при проверке их на месте в окрестностях с. Молчаново, где было обнаружено тело потерпевшего, – говорится в сообщении.

Следственные органы СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ). Обвинение будет предъявлено задержанному в ближайшее время. Суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводится сбор и закрепление доказательств, расследование уголовного дела продолжается.