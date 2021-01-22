Томские ученые выяснили, какое влияние оказало глобальное потепление на ледники в 2020 году

По данным специалистов, десятилетие с 2011 по 2020 стало самым теплым с конца 19 века. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученые Томского госуниверситета выяснили, что из-за рекордного повышения температур ледник Левый Актру на Алтае потерял более 10 метров высоты. По сравнению с 2019 годом масса уменьшилась более чем в 2 раза. Специалисты утверждают, что такие изменения могут привести к катастрофическим наводнениями, сообщает пресс-служба вуза.

По данным ученых, сумма положительных температур в этом месте за июль 2020 года составила 232°С, что на 24% больше показателей 1986 года. В сообщении отмечается, что ледники Актру наиболее показательны в плане трансформации горного оледенения и ландшафтов на всей территории Центральной Азии.

– При активном таянии ледников увеличивается расход воды в горных реках, однако постепенное истощение их объема будет сопровождаться резким сокращением водности рек и последствиями для экономики региона. Другая опасность при таянии криолитозоны в горах связана с появлением катастрофических наводнений, вызванных прорывом плотин моренно-подпрудных озер, что весьма актуально и для горно-ледникового бассейна Актру, – подчеркнул заведующий лабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ Александр Ерофеев.

При этом, как отмечают ученые, даже низкие температуры в Сибири этой зимой не окажут влияния на сокращение ледников, т.к. для этого важны осадки в виде снега и интенсивность периода таяния. Полученные данные исследователи ТГУ уже передали во Всемирную службу мониторинга ледников в Цюрихе.

Отметим, что период с 2011 по 2020 год признается учеными самым теплым десятилетием с 1891 года. Температура воздуха уже повысилась на 1,2°С.