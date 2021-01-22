В каждом районе Томска появятся новые спортивные уличные тренажеры

Сейчас депутаты решают, в каких местах можно будет поставить спортивные объекты.

По два новых укрепленных спортивных комплекса появится в каждом из четырех районов города в рамках проекта «От томского двора – до олимпийского пьедестала». На эти цели из бюджета будет выделено 10 млн рублей, сообщает пресс-служба томской думы.

– В зависимости от наличия уже установленных на территориях спортивных элементов, варианты тренажеров на одной площадке могут варьироваться. В целом в этом году мы установим восемь хороших спортивных комплексов, которые, по сути, будут являться тренажерными залами под открытым небом, – прокомментировал председатель комитета думы по спорту и молодежной политике Константин Ушаков.

Отмечается, что в состав комплексов войдут уличные антивандальные тренажеры с изменяемым весом, а также базовые спортивные элементы общей физподготовки.

Точные места расположения новых спортивных комплексов пока неизвестны. Такой список будет сформирован депутатами до 29 января. Отмечается, что это должны быть территории общего пользования, свободные от транспорта. Также будут учитываться наличие технической возможности установки тренажеров, уличного освещения и камер видеонаблюдения.