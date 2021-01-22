Татьянин день на пороге: в Томской области каждый седьмой студент – иностранец

В регионе на начало 2019/2020 учебного года численность студентов составила 81,8 тыс. человек, сообщил Томскстат. Фото Валерия Доронина.

День студента, или Татьянин день, традиционно отмечается в России 25 января. В Томске каждый учебный год улицы наполняет молодежь: не даром областной центр считается студенческой столицей страны.

- В регионе на начало 2019/2020 учебного года численность студентов составила 81,8 тыс. человек, из них 57,6 тысяч получали высшее образование, 24, 2 тыс. человек обучались в средних профессиональных образовательных организациях, - отмечают в Томскстате. - По сравнению с предыдущим годом количество студентов сократилось на 1,4 тыс. человек. Конкурс на одно место в государственных и муниципальных организациях высшего образования в 2019 году составил 4,2 заявления о приеме, среднего профессионального образования – 2,9.

В организации уточнили, что диплом об окончании образовательной организации получили 16,6 тыс. выпускников. Очную форму обучения выбирали 71,4% студентов. В государственных и муниципальных организациях образования преобладали студенты-юноши – 52,1%, доля студенток составляла 47,9%.

Кроме того, в Томской области наблюдается рост численности студентов из иностранных государств. Так, каждый седьмой студент являлся иностранцем – это 10,7 тыс. прибывших из стран СНГ и других зарубежных государств. Большинство - граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Китая.