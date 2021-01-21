В микрорайоне Каштак в Томске ночью отключат воду

Отключат только холодную воду.

В связи с аварийными работами на водопроводных сетях холодное водоснабжение ограничат с 23:00 21 января до 06:00 22 января, сообщил ООО «Томскводоканал».

Хододная вода будет отсутствовать по ул.1-я Мостовая, ул.79-ой Гвардейской Дивизии, ул. Балагурная, ул. Баргузинская, ул. Барнаульская, Барнаульский проезд, ул. Батистовая, ул. Бийская, ул. Большая Каштачная, ул. Большая Подгорная, ул. Братская, - Ул. Васюганская, ул. Ватутина, ул. Вилюйская, Вилюйский 1-й проезд, Вилюйский проезд, ул. Витимская, ул. Волжская, ул. Говорова, ул. Дальне-Ключевская, ул. Жигулевская, ул. Интернационалистов, ул. Каменская, ул. Карла Ильмера, пос.Каштак и пос.Киргизка, Кольцевой проезд, ул. Костромская, ул. Кошурникова, ул. Красноярская, пос. Крутоовражный, 2-й пос. ЛПК, 109/1, ул. Ленская, ул. Макарова, пр. Мира, пер.Морской, ул. 1-я Мостовая, ул. Мостовая, ул. Нарымская, ул. Ново-Деповская, пер.Ново-Чулымский, ул. Раздольная, ул. Северо-Каштачная, пер.2-й Северо-Каштачный, ул. Смирнова, ул. Старо-Деповская, ул. Стрелочная, ул. Сухумская, пер. Таймырский, пер. Урожайный, ул. Усть-Киргизка, ул. Ференца Мюнниха, ул. Усть-Киргизский 2-й тупик.

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