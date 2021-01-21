В Томске планируют отремонтировать 150 многоквартирных домов в новом году

За прошедший год капремонт сделали в 141 доме, власти потратили на это 600,1 млн рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Городские власти Томска планируют провести капремонт по 150 адресам. На это будет выделено 741,6 млн рублей. В сравнении с прошлым годом финансирование увеличено на 141,5 млн. При этом при проведении ремонта будут учитываться особенности каждого дома, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Так, в 2021 году непосредственно строительные работы будут проведены по 86 адресам. В 32 домах заменят 80 лифтовых кабин, на 25 – отремонтируют крыши, обновят фасады 9 многоквартирников, внутридомовые инженерные сети – в 29, – говорится в сообщении.

Добавляется, что в этом году будет разработана проектно-сметная документация на проведение капремонта общего имущества в 63 томских домах, а также начнутся работы по ремонту внутридомовых инженерных систем в двух многоквартирниках.

Напомним, за прошедший 2020 год капитальный ремонт был проведен в 141 доме, в 4-х начаты работы по ремонту крыш. Кроме того, были устранены ЧС по адресам ул. Салтыкова-Щедрина,48, пр. Фрунзе, 218, ул. Новосибирская, 37. На выполнение всех работ потрачено 600,1 млн рублей.