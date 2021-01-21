Суд обязал томские власти прекратить загрязнение реки Малая Киргизка

Анализ проб воды показал превышение концентрации аммоний-ионов и фосфат-ионов.

Ранее томичи обращали внимание на загрязнение сточными водами реки Малая Киргизка на территории города. Томская межрайонная природоохранная прокуратура, а также департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области провели проверку, сообщается на сайте прокуратуры региона.

– Хозяйственно-бытовые сточные воды из трубы, не находящейся на балансе ни у одного из подразделений городской администрации, бесконтрольно сбрасываются на рельеф, после чего попадают в реку, существенно загрязняя водный объект. Анализ проб воды, отобранных в месте сброса, выявил существенное превышение нормативной концентрации аммоний-ионов и фосфат-ионов, – говорится в сообщении.

Природоохранный прокурор направил в суд иск в адрес администрации Томска. Власти должны устранить нарушения и организовать водоотведение, которое исключит сброс загрязняющих веществ в р. Малая Киргизка.

Отмечается, что исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило.