Коронавирус в Томске: +119 новых случаев заражения

В России за сутки коронавирусом заболели 21 887 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 21 января, в Томской области выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 27 199 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 21 887 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 612 пациентов скончались, 26 902 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 655 839 человек, 67 832 скончались, 3 054 218 выздоровели.