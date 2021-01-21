Пенсионерка скончалась в больнице после ДТП в Томске

Женщина перешла дорогу в неположенном месте, так как подземный переход был затоплен.

Накануне вечером, 20 января, автомобиль ВАЗ сбил двух женщин на улице 79-ой Гвардейской Дивизии в районе Каштака в Томске. Пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Одна из двух женщин скончалась, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее сообщалось, что автомобиль ВАЗ-2112 сбил двух женщин, переходивших дорогу в неположенном месте, так как ближайший подземный переход был затоплен водой.

"Оба пешехода (52-летняя и 71-летняя женщины) с травмами доставлены в медицинское учреждение, где через несколько часов 71-летняя женщина-пешеход скончалась", – говорится в сообщении.

УМВД России по Томской области просит очевидцев данного ДТП обратиться по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.