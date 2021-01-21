Подтопление в подземном переходе на Каштаке в Томске устранено

В Томске заработал подземный переход на Каштаке после потопа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты "Томскводоканала" ликвидировали подтопление в подземном переходе на улице 79-й Гвардейской Дивизии на Каштаке в Томске. Сотрудники расчистили его от льда и благоустроили, - сообщает в четверг пресс-служба компании.

Уточняется, что подземный переход затопило в среду утром, 20 января. Сообщение об этом поступило в 10:42. Позже выяснилось, что подтопление на 79-й Гвардейской Дивизии произошло в результате повреждения водопроводной линии диаметром 600 мм.

Ранее сообщалось, что накануне в районе этого перехода произошло ДТП: автомобиль ВАЗ наехал на двух пенсионерок, переходивших дорогу. В результате они были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.