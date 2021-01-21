Томскстат: в декабре 2020-го по сравнению с ноябрем цены на бензин выросли незначительно

Ожидания резкого скачка стоимости нефтепродуктов в 2020 году, к счастью, не оправдались.

Томскстат проанализировал средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в территориальных центрах Сибирского федерального округа. Цифры приводятся по состоянию на конец декабря 2020 года.

По сравнению с декабрем 2019-го существеннее всего цены на бензин автомобильный марки АИ-92 выросли в Иркутске (на 3,1%) и Абакане (на 2,5%), сообщает статистическое ведомство. Бензин марки АИ-95 наиболее заметно подорожал в Красноярске (на 5,1%) и Абакане (на 3,9%); бензин марки АИ-98 – в Абакане (на 9,6%), Красноярске (на 4,6%) и Иркутске (на 4,2%).

Цены на дизельное топливо за год выросли несущественно: более всего в Омске (на 2,6%) и Новосибирске (на 1,7%). Снижение цен по всем маркам автомобильного бензина, кроме АИ-98, зафиксировано в Кызыле: АИ-92 – на 0,9%, АИ-95 – на 0,8%, на дизельное топливо – на 6,4%.

По данным Территориального органа Федеральной службы госстатистики по Томской области, потребительские цены на нефтепродукты в декабре 2020 года были следующие.

Бензин по региону стоил в среднем 43,25 руб. за литр. В том числе, за литр бензина марки АИ-92 нужно было отдать 41,09 руб. Литр АИ-95 стоил 43,73 руб.; АИ-98 – 49,05 руб.; дизельного топлива – 50,72 руб.

По сравнению с ноябрем 2020-го стоимость бензина увеличилась незначительно – в среднем на 0,06%, констатирует Томскстат. Дизельное топливо поднялось в цене на 0,55%.