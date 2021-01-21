По программе «Земский учитель» в Томской области открыто 17 самых востребованных вакансий

Школьников Томской области обучают в 2020-21 учебном году педагоги из Томска, Московской, Новосибирской областей и республики Тыва.

За десять дней работы федерального портала «Земский учитель» на вакансии учителей для работы в сельских школах Томской области поступило 12 заявок, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Специалисты департамента общего образования отметили, что в этом году Томская область подала на конкурс 17 наиболее востребованных вакансий. В районы области по программе «Земский учитель» будут трудоустроены шесть учителей иностранного языка, пять преподавателей математики, информатики и физики, четыре — русского языка и литературы, один «химик-биолог» и один учитель начальных классов.

Уточняется, что прием документов продлится до 15 апреля 2021 года. Победители конкурсного отбора, переехавшие на работу в сельскую местность, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек, получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

Документы претендентов на участие в конкурсном отборе принимает региональный оператор — Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (ТОИПКРО) по адресу: Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 206. Телефон: (3822) 90-20-59, 90-20-43 (Сафронова Наталья Степановна,ТОИПКРО).

В администрации региона добавили: в 2020 году по программе «Земский учитель» в школы региона было трудоустроено 19 педагогов из Московской, Новосибирской, Томской областей, Республики Тыва и Томска.