Рассрочку оформить можно: «ТомскРТС» - о потреблении ресурсов и долгах жителей

Рассрочку на погашение задолженности за услуги теплоснабжения можно оформить в офисе компании "ТомскРТС".

В 2020 году за предоставлением рассрочки платежей в компанию обратились 1598 абонентов, задолжавших за потребленные услуги теплоснабжения 13,7 миллиона рублей. При выполнении абонентом условий соглашения о реструктуризации задолженности, компания не начисляет пеню, не производит ограничение ресурсов и не подает исковые заявления в суд, сообщает компания «ТомскРТС».

Специалисты поясняют, что заключить соглашение может собственник квартиры или прописанный в ней совершеннолетний житель. Подписать документ можно при очном посещении офиса компании по пер. Нахановича, 4а. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и оплатить 30% от имеющейся задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

Сумма ежемесячных платежей по соглашению оговаривается с потребителем индивидуально и рассчитывается, исходя из возможного срока погашения задолженности. За консультацией можно обращаться дистанционно по телефону контакт-центра 75-00-75, через группы компании в социальных сетях и через Единый личный кабинет my.tomskenergosbyt.ru.

- На дату 31 декабря 2020 года задолженность населения Томска за услуги теплоснабжения составляет 1,5 млрд рублей, что на 198 млн рублей больше, чем годом ранее, - отмечается в сообщении ресурсоснабжающей организации.