Погода в Томске 21 января 2021: потепление будет непродолжительным

Мороз придет в Томскую область уже в субботу: по прогнозам синоптиков, он будет царствовать в регионе до конца января.

Сегодня в областном центре гидрометцентр обещает переменную облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8м/с. Температура днем -14, -16°С. На дорогах гололедица

На территории региона также будет переменная облачность. Небольшой, местами умеренный снег, по северо-востоку без существенных осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 3-8м/с, местами порывы до 13м/с. Температура днем -13, -18, местами -20, -25°С. На дорогах местами гололедица.

В 3 декаде месяца средняя температура воздуха ожидается -22, -29°С, что ниже нормы на 4-7°С, отмечают томские синоптики. Ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -25, -30 до -34, -39, местами до -45°С, днем от -19, -24 до -27, -32, местами до -38°С. Снег различной интенсивности предполагается преимущественно в начале и конце декады.