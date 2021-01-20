В томском аэропорту ожидается реконструкция

Как сообщал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, реализация проекта позволит увеличить ВВП страны на 1%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске планируется провести реконструкцию аэропорта и сделать длиннее взлетно-посадочную полосу на 200 м. Это необходимо для того, чтобы принимать больше международных воздушных судов, - сообщил в среду в пресс-центре ТАСС заместитель генерального директора «Новапорта» Евгений Янкилевич.

Данный проект реконструкции включает в себя оснащение полосы новым покрытием и водосточно-дренажной системой, строительство очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны.

Помимо этого, проект предусматривает реконструкцию патрульной дороги, установку системы светосигнального оборудования и новых участков метеооборудования, установку подъездов и подведение инженерных коммуникаций к проектируемым зданиям. Стоимость запланированных работ - 2,7 млрд рублей.

- За счет средств аэропорта мы планируем корректировку проекта для удлинения взлетно-посадочной полосы, которая сохраняется в 2 500 м, мы бы хотели сделать ее 2 700 м. Мы обсуждали это с губернатором, есть идея широкого развития международного сотрудничества в части образования, притока иностранных студентов. И, когда пандемия закончится, все это будет активно развиваться, будут достаточно большие воздушные суда, и хотелось бы иметь более длинную полосу», - добавил Янкилевич.

По словам гендиректора, аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения.