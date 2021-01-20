Семья мэра Ивана Кляйна обратилась в совет по правам человека

Галина Кляйн с дочерьми просят смягчить меру пресечения Ивана Григорьевича в связи с ухудшением здоровья.

Родственники отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна, находящего в СИЗО, обратились к главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву с просьбой взять ход следствия под свой контроль, сообщили в своем telegram-канале адвокаты Ивана Григорьевича.

«Мы очень просим Вас помочь разобраться в данной ситуации, так как знаем, что Ивану Григорьевичу с каждым днем становится только хуже. Он никогда, даже если было очень плохо со здоровьем, не жаловался. Но когда в последнем письме он написал, что ему по состоянию здоровья становится очень плохо, мы стали сильно опасаться, что может произойти что-то непоправимое, и что мы будем потом жалеть всю оставшуюся жизнь, что не обратились к Вам», - говорится в письме.

Также родные Кляйна попросили обратиться с соответствующими запросами к Председателю Следственного комитета РФ, Генеральному прокурору РФ и директору ФСИН России для проверки обоснованности уголовного преследования.

Напомним, что первый руководитель города был задержан 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. На сегодняшний день против Кляйна возбуждено уже три уголовных дела. 11 января ему продлили срок содержания под стражей до 13 марта.