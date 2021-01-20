Новым резидентом ОЭЗ «Томск» стала компания по созданию информационной системы для транспорта

Компания «ТопМедиа» создает полноценный медиаканал для информационного и развлекательного контента.

Новый резидент особой экономической зоны «Томск», компания «ТопМедиа», разрабатывает и производит программно-аппаратную систему для информационного сопровождения пассажиров в общественном транспорте, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Система может включать в себя развернутую информацию о транспортной сети города, видах маршрутов, местоположении автобуса на маршруте, возможных для пассажира пересадках, прогноз погоды, новости, развлекательные видеоролики, а также позволяет экстренно информировать пассажиров о чрезвычайных ситуациях, – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания выполняет полный комплекс работ: от разработки концепции, до сборки и создания информационного и развлекательного контента.

По словам директора Александра Федорова, «ТопМедиа» в Томске сможет не только привлекать квалифицированные кадры, но и кооперироваться с другими предприятиями-резидентами ОЭЗ и использовать новейшие разработки, например, в части программного обеспечения.