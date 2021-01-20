Две женщины доставлены в больницу в результате ДТП в Томске

На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 20 января, на ул. 79-й Гв. Дивизии, 3 произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль ВАЗ-2112 совершил наезд на двух пешеходов, они были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Отмечается, что управлял автомобилем мужчина 1988 года рождения. По предварительным данным, пострадавшие переходили проезжую часть в неустановленном для этого месте.

– В Томскую областную клиническую больницу были доставлены две женщины 52 и 71 лет. 52-летняя пострадавшая была госпитализирована в отделение травматологии в состоянии средней степени тяжести, 71-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ей оказывается экстренная медицинская помощь, запланировано оперативное вмешательство, – сообщается в телеграмм-канале департамента здравоохранения региона.

УМВД России по Томской области просит очевидцев данного ДТП обратиться по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.