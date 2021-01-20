Специалисты устраняют последствия подтопления в подземном переходе на Каштаке в Томске

Ранее для томичей на месте аварии был сделан временный проход из деревянных поддонов.

Подтопление подземного перехода по ул. 79-й Гв. Дивизии произошло в результате повреждения водопроводной линии диаметром 600 мм. Сообщение об этом поступило в 10:42. Сейчас на месте работают специалисты «Томскводоканала», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Добавляется, что и.о. мэра Томска Михаил Ратнер потребовал оперативно устранить последствия выхода воды в подземном переходе, а также поручил руководителю МБУ «ТомскСАХ» Евгению Якубе посодействовать в этом.

– В случае необходимости, муниципальное учреждение готово оказать помощь ресурсоснабжающей компании в ликвидации последствий подтопления. Сейчас на месте работают техника и специалисты «Томскводоканала», – говорится в сообщении.

По словам Евгения Якубы, учреждение готово вывести бригады ручников и технику для устранения гололеда. Ранее бригада «ТомскСАХ» организовала временный проход для людей: специалисты уложили деревянные поддоны и убрали наледь на ступеньках, посыпав их песком.