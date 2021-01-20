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Специалисты устраняют последствия подтопления в подземном переходе на Каштаке в Томске

Повреждение водопровода произошло в 10:42
Ксения ГОРЮНОВА
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Ранее для томичей на месте аварии был сделан временный проход из деревянных поддонов.

Ранее для томичей на месте аварии был сделан временный проход из деревянных поддонов.

Подтопление подземного перехода по ул. 79-й Гв. Дивизии произошло в результате повреждения водопроводной линии диаметром 600 мм. Сообщение об этом поступило в 10:42. Сейчас на месте работают специалисты «Томскводоканала», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Добавляется, что и.о. мэра Томска Михаил Ратнер потребовал оперативно устранить последствия выхода воды в подземном переходе, а также поручил руководителю МБУ «ТомскСАХ» Евгению Якубе посодействовать в этом.

– В случае необходимости, муниципальное учреждение готово оказать помощь ресурсоснабжающей компании в ликвидации последствий подтопления. Сейчас на месте работают техника и специалисты «Томскводоканала», – говорится в сообщении.

По словам Евгения Якубы, учреждение готово вывести бригады ручников и технику для устранения гололеда. Ранее бригада «ТомскСАХ» организовала временный проход для людей: специалисты уложили деревянные поддоны и убрали наледь на ступеньках, посыпав их песком.