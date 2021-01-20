119 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

За последние сутки летальных исходов от COVID-19 в Томской области не зафиксировано. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 119 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 24 091, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 112 новых случаев заболевания.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 50,2% мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.

За весь период в Томской области установлены 27 080 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 24 091, умерших 245.