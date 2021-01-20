Коронавирус в Томске: +112 новых случаев заражения

В Томской области за сутки коронавирусом заболели еще 112 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 20 января, в Томской области выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 27 080 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 21 152 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 597 пациентов скончались, 25 290 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 633 952 человека, 67 220 скончались, 3 027 316 выздоровели.