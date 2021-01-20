Помощь детям и создание мемориальной зоны: 15 томских проектов выиграли президентские гранты

Благодаря президентским грантам в Томске будут реализованы несколько проектов: создан парк и новый спортивный тренажер, расширена практика инклюзивного образования и др.

На первый в этом году конкурс Фонда президентских грантов от Томской области было представлено 77 проектов. В итоге поддержку получат 15 некоммерческих неправительственных организаций региона. Они работают в разных сферах: наука, образование, культура, поддержка семьи, пропаганда ЗОЖ и т.д. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– По итогам первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов 15 некоммерческих неправительственных организаций Томской области получат на реализацию своих проектов почти 20 млн рублей, – говорится в сообщении.

Уточняется, что больше 3 млн выделено для продвижения и расширения практики инклюзивного образования детей с расстройством аутистического спектра. Также почти 3 млн рублей направлено на реализацию проекта по организации в больницах Томска немедицинского ухода за детьми, которые остались без попечения родителей и находятся без сопровождения взрослых.

Кроме того, Томское отделение поискового движения России получит 540 тысяч на создание мемориальной зоны: парка с дорожками, клумбами и скамейками. Проект планируют реализовать в сентябре 2021 года. А региональная федерация фристайла установит в «Академпарке» первый в регионе наклонный страховочно-надувной тренажер для занятий скейтбордингом, роликовыми коньками и сноубордом. На это выделено почти полмиллиона рублей.

Напомним, в 2020 году 56 томских НКО выиграли президентские гранты на общую сумму 100 млн. Второй конкурс этого года стартует 1 февраля, подать заявку можно на официальном сайте до 15 марта.