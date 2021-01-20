Власти Томска: заявление о митинге Навального было подано слишком поздно

Юлия Навальная в Шереметьево Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 23 января, в Томске на площади Новособорной в Томске планируется проведение шествия в поддержку политика Алексея Навального, за его освобождение из-под ареста. Власти Томска не дали разрешения митингу, прокомментировав свое решение в социальных сетях, - сообщает официальный телеграм-канал обладминистрации.

«Уведомление о проведении 23 января публичного мероприятия было подано в администрацию города Томска во вторник, 19 января. Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях», такое уведомление подается не ранее 15 и не позднее 10 дней до проведения мероприятия. Можно предположить, что организаторы намеренно подали уведомление поздно, зная, что им откажут. Надо четко понимать – комитет общественной безопасности принял именно такое решение, потому что организаторы не укладываются в сроки подачи уведомления. Если такое мероприятие состоится, оно будет признано незаконным. Любые призывы к участию в акции – спланированная провокация», - прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных.

Напомним, что вечером 17 января Навальный вернулся в Москву из Берлина. В Шереметьево его задержали в рамках дела «Ив Роше». 18 января Навального арестовали на 30 дней. ФСИН ранее потребовала заменить оппозиционеру условный срок на реальный.