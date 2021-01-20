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«Не учи меня жить»: в Томске мужчина убил знакомого гвоздодером из-за нравоучений

Прокуратура направила дело в суд
Анна Захарова
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Обвиняемый поссорился со знакомым, который точно знал, как нужно жить правильно.

Обвиняемый поссорился со знакомым, который точно знал, как нужно жить правильно.

Прокуратура Кривошеинского района Томской области утвердила обвинительное заключение против ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве. Он убил своего знакомого, который поучал его как нужно жить, - сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Прокуратура Кривошеинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого за преступления против личности 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в первых числах ноября 2020 года обвиняемый, выпив, поссорился со знакомым, который критиковал его образ жизни. Мужчина нанес доброжелателю металлическим гвоздодером не менее четырех ударов по голове и телу. Тот скончался в больнице от тяжелой травмы головы, не приходя в сознание.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кривошеинский районный суд Томской области.

Криминал