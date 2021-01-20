«Не учи меня жить»: в Томске мужчина убил знакомого гвоздодером из-за нравоучений

Обвиняемый поссорился со знакомым, который точно знал, как нужно жить правильно.

Прокуратура Кривошеинского района Томской области утвердила обвинительное заключение против ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве. Он убил своего знакомого, который поучал его как нужно жить, - сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Прокуратура Кривошеинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого за преступления против личности 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в первых числах ноября 2020 года обвиняемый, выпив, поссорился со знакомым, который критиковал его образ жизни. Мужчина нанес доброжелателю металлическим гвоздодером не менее четырех ударов по голове и телу. Тот скончался в больнице от тяжелой травмы головы, не приходя в сознание.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кривошеинский районный суд Томской области.