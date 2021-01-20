Компания «РЖД» изменила расписание поездов из Томска в Москву и Адлер, в связи со снижением пассажиропотока из-за пандемии. Железнодорожное сообщение по направлению Томск Москва сохранится с увеличением количества рейсов. Поезд Томск Адлер временно отменяется, — сообщает в среду пресс-служба администрации региона.Уточняется, что с 1 марта взамен поезда №№ 37/38 Томск Москва отменяются отправлением из Томска с 28 февраля, отправлением из Москвы со 2 марта. Но взамен, на данном направлении назначается группа беспересадочных вагонов №№ 637/638 Томск – Москва. Они будут курсировать с понедельника по пятницу отправлением из Томска, с четверга по понедельник отправлением из Москвы в составе поезда №№ 61/62 Москва Владивосток.Таким образом, железнодорожное сообщение по направлению Томск Москва сохранится с увеличением еженедельного количества рейсов.Поезд №№ 115/116 Томск Адлер временно отменяется отправлением из Томска с 25 января по 19 апреля, отправлением из Адлера с 29 января по 23 апреля по дням курсирования.Как сообщает пресс-служба, поехать из Томска до Адлера и обратно можно будет с пересадкой в Новосибирске, Екатеринбурге и в Москве с минимальным временем ожидания.С изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД».Компания «РЖД» предлагает пассажирам поехать по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо получить в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда.