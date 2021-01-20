За неделю в Северске выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 19 января в закрытом городе было зарегистрировано 6 754 подтвержденных случаев COVID-19, сообщает Межрегиональное управление № 81 ФМБА России в Северске.-В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находится 71 пациент, еще 23 – в ЛПУ Томска, - отмечают специалисты. - Из ранее заболевших 6 240 выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 826 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 11 457 человек.Они также уточняют, что на сегодняшний день в Северске компонентом I вакцины «Гам-Ковид-Вак» привито 192 человека.