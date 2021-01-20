Гидрометцентр обещает томичам сегодня облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура -24, -26. На дорогах гололедица.На территории региона также будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Столбик термометра днем дойдет до отметки -22, -27, местами опустится до -29, -34 °С. На дорогах местами гололедица. Будьте осторожны на дорогах, одевайтесь теплее.По предварительным сведениям, завтра и в пятницу в Томске и области будет на 8-10 градусов теплее: днем до -14, -16. Впрочем, в субботу, 23 января, температура наружного воздуха опять понизится (днем в регионе ожидается до -35, в областном центре -27, -29).