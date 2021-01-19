Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 2 УФСИН России по Томской области» области, подозреваемого в получении взятки за незаконные действия, сообщает пресс-служба ведомства.По предварительным данным, сотрудник учреждения в период с августа 2020 года по январь 2021 года получил от осужденного лица, отбывающего наказание в ИК-2, расположенной в г.Асино, взятку в виде денег в общей сумме 28 000 рублей за пронос на территорию колонии наркотических средств. Преступление выявлено службой собственной безопасности.Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователь настаивает об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.