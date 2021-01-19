На должность начальника УФСБ России по Томской области назначен полковник Олег Трофимов, ранее занимавший должность заместителя начальника УФСБ России по Воронежской области. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба ведомства.Предыдущий руководитель томского УФСБ Дмитрий Иванов назначен на новое место службы. По данным информационного агентства URA.RU, Иванов назначен на аналогичную должность в Челябинской области.«Начальник УФСБ по Челябинской области Сергей Сизов покидает свой пост. Новым руководителем ведомства стал Дмитрий Иванов, ранее руководивший аналогичным управлением в Томской области», - сообщает агентство на своем сайте.