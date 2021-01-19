Детские новогодние наборы томичи из малоимущих семей могут получить до 30 января. Выдача производится в центрах соцподдержки лично родителю, на которого оформлены социальные выплаты: пособие на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет, ЕДВ на третьего ребенка и последующих детей, сообщает пресс-служба обладминистрации.– Многие центры соцподдержки работают до 19 часов и будут выдавать подарки в том числе, и в выходные дни, до 30 января включительно, – приводятся в сообщении слова начальника департамента соцзащиты населения региона Марины Киняйкиной.Социальные новогодние подарки получают дети из малоимущих семей в возрасте от 1 года до 10 лет. На сегодняшний день в Томской области выдано более 38 тысяч наборов, всего же их было подготовлено 52 тысячи. Получить подарок может родитель, на которого оформлены социальные выплаты, с собой необходимо взять паспорт и свидетельство о рождении ребенка.Уточнить график работы центра соцподдержки по месту жительства можно на сайтах учреждений.